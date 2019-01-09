В Кремле отреагировали на заявления о вероятности обмена Уилана на Бутину

Россия никогда не использует людей как пешек в дипломатической игре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможности обмена подозреваемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.

Песков также сказал, что не слышал заявлений о возможности обмена, передает ТАСС.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Суд принял решение об аресте обвиняемого.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.