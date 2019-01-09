09 Января 2019
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Политика За рубежом

Первый раунд торговых переговоров США и КНР по торговле завершился

В МИД КНР рассказали об успехе в переговорах по торговле с США. Китайский дипломат Лу Кан заявил, что нынешний раунд переговоров завершён, а его результаты будут опубликованы в ближайшее время. Когда переговоры продолжатся на более высоком уровне, пока неизвестно.

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Американские источники сообщают о том, что переговоры прошли хорошо. Лу Кан согласился с тем, что исход консультаций будет хорошей новостью.

В начале декабря прошлого года в ходе встречи на саммите "двадцатки" председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на срок в 90 дней не вводить новые пошлины. Однако практически сразу после встречи глав государств в Канаде по запросу из Вашингтона была задержана гражданка Китая, финансовый директор корпорации "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Это, в свою очередь, привело к ухудшению китайско-канадских отношений, однако переговоры Пекина и Вашингтона по торговле продолжились.

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Первый раунд торговых переговоров США и КНР по торговле завершился

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Теги: Китай, США, торговая война



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