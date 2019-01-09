Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что видит здравый смысл в пятидневке для школьников

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировал инициативу перевода школ на пятидневную систему обучения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Департамент Югры рекомендует пятидневную неделю для школьников, я тоже высказал свое мнение на этот счет. Конечно, лучше отдыхать вместе с родителями: это и общение с семьей, и возможность отдохнуть за городом, и наличие у ребенка внешкольных занятий по тому направлению, которое он для себя выбрал. Иногда наши дети настолько загружены, что на любимое хобби и просто на "переключение мозгов" у них попросту не остается времени. Поэтому в пятидневке я вижу свою логику и здравый смысл", - считает мэр.

Напомним, ранее Сургутский родительский комитет подготовил обращение к властям города и региона в котором указал, что шестидневная неделя нарушает конституционное право детей на отдых, дополнительная нагрузка ухудшает состояние их здоровья, кроме того, из-за нее "теряется связь между родителями и детьми", поскольку "ребенок, находящийся шесть дней в школе, видит своих учителей больше, чем родителей. А в седьмой день снова вынужден заниматься уроками".

Отметим, что вопрос перехода на пятидневку в Югре обсуждается уже давно. Впервые снизить нагрузку для своих детей родители попросили еще в 2014 г. Тогда против отмены уроков по субботам выступили школы.

В департаменте образования Югры ранее поясняли, что решение о переходе принимает школа на основании решения управляющего совета, в который входят также и родители. Такое право школы закреплено в законе об образовании РФ. Между тем некоторые родители и вовсе предлагают пересмотреть школьную программу и убрать из нее "лишние предметы".