Нижневартовск назван наиболее вовлеченным в православную культуру среди городов УрФО

В городах Центрального федерального округа проживают наиболее вовлеченные в православную культуру россияне. Такие данные приводятся в обнародованном исследовании Финуниверситета при правительстве РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе опроса 34% респондентов заявили о том, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь. "Наибольшее число таких людей отмечено в следующих городах: Белгород, Воронеж, Курск, Москва (с Химками и Балашихой), Липецк", - говорится в сообщении.

Причем список лидеров в этом вопросе мало изменился по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2015 году в аналогичном опросе лидировали Липецк, Курск, Саранск, Москва, Белгород, Воронеж, Тамбов, Рязань, Ульяновск, Калуга.

В ходе подготовки исследования было опрошено более 250 тыс. респондентов, которым предстояло ответить на вопрос, есть ли в их окружении люди, регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей?

Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру был отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.

Среди городов УрФО наиболее высок уровень православной культуры в Нижневартовске, который расположился на 18 месте рейтинга, - в нем доля активно вовлеченных в православие жителей составила 37%. В Сургуте (37-е место) эта доля составила 31%, в Екатеринбурге - 26%, в Тюмени и в Челябинске - 23%, в Кургане - 20%. Кроме того, невысока доля пермяков, которые активно посещают православные богослужения - таких - 22%.

Исследование определило и долю вовлеченности россиян в другие религиозные течения. Чуть более 1% респондентов заявили о том, что среди их друзей и знакомых есть активные католики. "Наибольшее распространение католицизма отмечено в Калининграде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве и Мурманске", - говорится в докладе. Еще около 2% респондентов указали на наличие среди друзей активно участвующих в жизни протестантских церквей. Доля таких россиян наиболее высока в Орле, Севастополе, Петрозаводске, Калининграде и Курске.