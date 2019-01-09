09 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Из-за схода вагонов в Оренбургской области разрушено две ветки железнодорожного пути

После схода вагонов в Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают виновных.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, рано утром 9 января на 1364 км перегона "Абдулино - Сарай-Гир" произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482, груженого цементным шлаком, концентратом цинка и алкогольной продукцией. В результате 14 вагонов опрокинулись.

По данным ведомства, никто не пострадал, однако сход повлек значительные повреждения состава и полотна. В частности, произошло разрушение обоих веток железнодорожного пути длиной не менее 150 метров.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Как заверили в СКР, все виновные будут установлены и обязательно привлечены к ответственности.

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Из-за схода вагонов в Оренбургской области разрушено две ветки железнодорожного пути

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Теги: вагоны, сход, СКР, дело



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