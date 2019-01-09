09 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В рождественскую ночь курганец в собственной квартире убил своего приятеля

43-летний житель Кургана обвиняется в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел ночью 7 января в одном из домов на улице Урицкого, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина 1979 года рождения пил спиртное в гостях - в ходе конфликта хозяин квартиры схватился за нож и нанес гостю несколько ударов. От полученных травм мужчина умер на месте, а злоумышленник подался в бега, однако вскоре был задержан.

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В рождественскую ночь курганец в собственной квартире убил своего приятеля

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Теги: Курган, Урицкого, нож, зарезал, приятель, конфликт, убийство, СК



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