"Эмоции людей также будут учтены". В Магнитогорске проведут технический аудит дома, где в результате взрыва обрушился подъезд

Решение о судьбе дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва обрушился подъезд, будет приниматься открыто. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса "Струна", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский напомнил, что принято решение о демонтаже седьмого и восьмого подъездов дома. На этот период жителям пятого и шестого подъезда предоставили возможность снять жилье или разместиться в пунктах временного пребывания.

"Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно", - подчеркнул губернатор.

После завершения демонтажа будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. В техническом аудите примут участие жители – будут сформированы общественные группы.

"Действуем максимально открыто. Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей - это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены", - отметил он.

Напомним, 85 тысяч человек подписали петицию с требованием расселить дом в Магнитогорске. Обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса произошло утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Как сообщало Накануне.RU, те, у кого есть возможность, уезжают. По их словам, они боятся жить в этом доме.