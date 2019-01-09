09 Января 2019
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Мужчина ударил "коленом в спину" актрису Эвелину Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс (49) поделилась в Instagram противоречивой историей. Ее сильно оскорбило поведение пассажира в эконом-классе рейса Сочи-Москва. Впрочем, подписчиков Эвелины в ее рассказе тоже многое вывело из себя.

Вот что пишет Бледанс в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом. И мужчина ( если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета( пассажиры еще не расселись) . На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. ( может стало неудобно перед двумя бородачами , с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации? И еще: надо ли его фото на доску позора ко мне в сториз? Уже поставила с номером рейса и местом. Поищем?".

В комментариях отмечают, что соотносить грубость и эконом-класс, как минимум, странно. Также многие считают Эвелину излишне мстительной и предлагают вместо травли незнакомца заняться здоровьем своей травмированной спины. Вот что пишут пользователи: "Надо быть терпимее друг к другу в эконом классе. Едва ли удобство Эвелины важнее удобства иного пассажира. Не думаю, что ситуация была такой трагичной, как описано в посте звезды кино-театра-теле шоу. Теперь есть повод обсудить тяготы и болезни у Малахова. Ждем крупные трагичные планы ведущего и гостьи", "Пока пассажиры не расселись кресло не опускается. Это нормы этикета на борту . Странно, что вы этого не знали . Ну и наверное, не вас все таки ударил, а спинку кресла? Давайте уважать других людей и не провоцировать на агрессию, чтобы потом не жаловаться на всю страну . Со всем уважением".

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Мужчина ударил "коленом в спину" актрису Эвелину Бледанс

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Теги: эвелина бледанс, эконом-класс, хамство, звезда, этикет, критика



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