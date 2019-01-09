Порошенко дал звание героя Украины Денисенко-Филарету

Украинский президент Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" многолетнему лидеру раскола и "почетному патриарху" новосозданной "единой церкви" раскольников Михаилу Денисенко-Филарету. Об этом он написал в Facebook.

По словам олигарха, "еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь".

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа", - уверен Порошенко.

При этом очень показательны его слова о "борьбе за собственную церковь", которые далеки от православного христианства, как и новая структура - от Церкви.

Отметим, что уже после объединения раскольников Денисенко заявил, что будет управлять новой структурой вместе с новым лидером, своим бывшим личным секретарем Сергеем Думенко (Епифанием). Митрополит Черкасский и Каневский Софроний из канонической УПЦ считает, что Думенко - внук Денисенко. К слову, лицом он очень похож на Денисенко. А то, что у последнего трое детей, в РПЦ знали всегда, заявил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.