Экс-глава ЦРУ: Путин – самый большой подарок для НАТО

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что президент РФ Владимир Путин является "самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны".

Выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии, Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО "новый повод жить", передает РБК.

Экс-глава ЦРУ также полагает, что Вашингтон оспорит "новый геополитический порядок", в том числе при помощи НАТО.

В июле Путин пообещал, что Москва будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги НАТО, представляющие угрозу для России.

Глава государства во время своего выступления в МИД обозначил проблему развертывания новых баз и военной инфраструктуры Североатлантического альянса у российских границ, назвав это игрой "на обострение" и "безответственной политикой".