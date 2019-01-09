Анатолий Вассерман рассказал, почему снялся в клипе Ольги Бузовой

Телезвезда, политический консультант и эрудит Анатолий Вассерман (66) снялся в клипе Ольги Бузовой (32) на песню "Танцуй под Бузову". Премьера видео на YouTube состоялась 31 декабря и за новогодние каникулы ролик собрал более 2,5 млн просмотров. Правда, дизлайки составляют четверть от общего количества оценок клипа.

В клипе разыгрывается несколько сценок, в каждой из которых персонажи, в итоге, начинают с разной степенью зажигательности танцевать под незатейливый бит и слова "Тряси своими арбузами/Танцуй под Бузову".

Позже Вассерман рассказал, почему решил принять участие в съемках клипа. "Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется", - цитирует Анатолия РИА Новости.