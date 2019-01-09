На Урале после смягчения статьи об экстремизме прекратили дело язычника за посты в соцсети

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

На Урале после смягчения статьи об экстремизме прекратили дело язычника за посты в соцсети

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против языческого жреца Владимира Мануйленко по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в связи с декриминализацией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Алексей Бушмаков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Подзащитный не согласен с постановлением, поэтому защита будет его обжаловать!" - добавил адвокат. Обвиняемый хочет доказать свою невиновность.

языческий жрец Владимир Мануйленко(2019)|Фото: facebook.com/aleksei.bushmakov

Напомним, что дело против мужчины возбудили ещё в 2016 году за два репоста в социальной сети "ВКонтакте". По данным РАПСИ, информация публиковалась "с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, действуя умышленно".

Мануйленко грозило пять лет лишения свободны.

Отметим, что проект, частично декриминализующий статью 282 Уголовного кодекса, в Госдуму в октябре внес президент Владимир Путин. 19 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о частичной декриминализации статьи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Урале после смягчения статьи об экстремизме прекратили дело язычника за посты в соцсети

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экстремизм, верх-исетский суд, екатеринбург, отмена уголовного дела



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2018 13:40 Мск Сергей Шаргунов: Поправки к 282 статье дадут правильный сигнал исполнителям на местах
Ранее 19.12.2018 13:12 Мск ГД одобрила закон о смягчении статьи об экстремизме
Ранее 04.10.2018 08:51 Мск СФ одобрит президентские поправки в статью об экстремизме в осеннюю сессию
Ранее 03.10.2018 10:32 Мск Статья УК РФ "о лайках и репостах" будет частично декриминализована
Ранее 21.09.2018 09:53 Мск В Верховном суде высказались против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях
Ранее 07.09.2018 10:58 Мск Верховный суд уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 410

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети