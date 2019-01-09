На Урале после смягчения статьи об экстремизме прекратили дело язычника за посты в соцсети

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело против языческого жреца Владимира Мануйленко по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в связи с декриминализацией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Алексей Бушмаков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Подзащитный не согласен с постановлением, поэтому защита будет его обжаловать!" - добавил адвокат. Обвиняемый хочет доказать свою невиновность.

Напомним, что дело против мужчины возбудили ещё в 2016 году за два репоста в социальной сети "ВКонтакте". По данным РАПСИ, информация публиковалась "с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, действуя умышленно".

Мануйленко грозило пять лет лишения свободны.