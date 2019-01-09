09 Января 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Скончавшийся в туалете Внуково пассажир, летевший из Нового Уренгоя в Уфу, провел в кабинке семь часов

Сотрудники СКР рассказали подробности обнаружения в туалете аэропорта Внуково тела 32-летнего мужчины, летевшего из Нового Уренгоя в Уфу, передает корреспондент Накануне.RU.

Камеры наблюдения зафиксировали, что мужчина зашел в кабинку туалета, расположенного возле выхода на посадку №11 стерильной зоны аэрогавани, в 0.20 9 января. Более он оттуда не выходил. В 7.40 её принудительно вскрыли и обнаружили тело.

При себе у погибшего уроженца Башкирии нашли паспорт на его имя и билет на рейс Москва – Уфа. Началась проверка ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

внуково аэропорт(2011)|Фото: www.stroi-avf.ru

Напомним, в Москву он прилетел из Нового Уренгоя. Возможно, причиной смерти стал суицид.

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Скончавшийся в туалете Внуково пассажир, летевший из Нового Уренгоя в Уфу, провел в кабинке семь часов

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Теги: Новый Уренгой - Уфа, транзитный пассажир, смерть, туалет



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