Назначен новый гендиректор Корпорации развития Среднего Урала

Совет директоров Корпорации развития Среднего Урала утвердил кандидатуру Максима Прачика на пост генерального директора КРСУ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Ранее Прачик руководил управляющей компанией особой экономической зоны "Дубна" - крупнейшей ОЭЗ в России по количеству резидентов. Более 10 лет он занимал руководящие должности на предприятиях РУСАЛа, в том числе был финансовым директором Полевского криолитового завода.

Известно, что перед новым руководителем Корпорации стоит задача по реализации существующих проектов выводу работы на качественно новый уровень. Максим Прачик уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что на строительство конгресс-холла в Екатеринбурге в 2019 году Корпорация развития Среднего Урала добавит 1 млрд руб. Также планируется пополнить бюджет региона на 1,5 млрд руб. за счет поступления ценных бумаг КРСУ и ОЭЗ "Титановая долина".