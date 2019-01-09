Назначен новый гендиректор Корпорации развития Среднего Урала

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО

Назначен новый гендиректор Корпорации развития Среднего Урала

Совет директоров Корпорации развития Среднего Урала утвердил кандидатуру Максима Прачика на пост генерального директора КРСУ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Читайте также:

Ранее Прачик руководил управляющей компанией особой экономической зоны "Дубна" - крупнейшей ОЭЗ в России по количеству резидентов. Более 10 лет он занимал руководящие должности на предприятиях РУСАЛа, в том числе был финансовым директором Полевского криолитового завода.

Известно, что перед новым руководителем Корпорации стоит задача по реализации существующих проектов выводу работы на качественно новый уровень. Максим Прачик уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что на строительство конгресс-холла в Екатеринбурге в 2019 году Корпорация развития Среднего Урала добавит 1 млрд руб. Также планируется пополнить бюджет региона на 1,5 млрд руб. за счет поступления ценных бумаг КРСУ и ОЭЗ "Титановая долина".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Назначен новый гендиректор Корпорации развития Среднего Урала

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КРСУ, директор, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 409

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети