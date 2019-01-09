Жители Ханты-Мансийска увидели в Рождество гало
Жители Ханты-Мансийска 7 января смогли пронаблюдать в небе необычное природное явление гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг солнца, передает корреспондент Накануне.RU.
Видеозаписью с необычным явлением в своем Twitter поделился директор городского информцентра Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев.
Кстати! Друзья, полюбуйтесь, что у нас в Ханты-Мансийске было в небе 7 января! pic.twitter.com/PiIhoaI8hp— KorneevAnatoly (@KorneevAnatoly) 8 января 2019 г.
В комментариях к записи подписчики сообщили, что видели аналогичное явление на Ямале.
Отметим, что по данным специалистов Гидрометцентра подобное явление можно увидеть зимой при холодной погоде. Оно образуется в связи с преломлением лучей в кристаллах.