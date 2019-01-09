Жители Ханты-Мансийска увидели в Рождество гало

Жители Ханты-Мансийска 7 января смогли пронаблюдать в небе необычное природное явление гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг солнца, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозаписью с необычным явлением в своем Twitter поделился директор городского информцентра Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев.

Кстати! Друзья, полюбуйтесь, что у нас в Ханты-Мансийске было в небе 7 января! pic.twitter.com/PiIhoaI8hp — KorneevAnatoly (@KorneevAnatoly) 8 января 2019 г.

В комментариях к записи подписчики сообщили, что видели аналогичное явление на Ямале.

Отметим, что по данным специалистов Гидрометцентра подобное явление можно увидеть зимой при холодной погоде. Оно образуется в связи с преломлением лучей в кристаллах.