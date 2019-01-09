Технопарк "Ямал" прекратит свое существование

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюход издал распоряжение о ликвидации окружного технологического парка "Ямал". Документ опубликован на официальном сайте правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Департаменту экономики ЯНАО, осуществляющему функции и полномочия учредителя, осуществить необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией учреждения в соответствии с законодательством РФ", - говорится в распоряжении. Сроки ликвидации также определит департамент.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

На сегодняшний день у технопарка "Ямал" семь резидентов.