Украинцев с 1 мая ждет новое подорожание газа

Жителей Украины ждет новое повышение тарифов на газ. С 1 мая они повысятся на 15%. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой программы МВФ на 2018−2020 гг., сообщают украинские СМИ.

Новое повышение, как и предыдущие, оправдывается тем, что оно якобы необходимо для лучшего функционирования газового рынка Украины. При этом с 1 ноября 2018 года в стране на 23,5% уже подорожал газ для населения по требованию МВФ. К 1 января 2020 года его стоимость должна достичь рыночной цены. Суммарное повышение тарифа составит 40%. По сравнению с 2014 годом газ подорожает более чем в 10 раз и будет стоить 12 тыс. грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена достигнет 10 тыс. грн.

Обозреватель украинского информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги для граждан Украины обсуждалось на Западе задолго до "евромайдана".

"Украина является не только проблемой для Запада, но и источником дохода. МВФ выкачивает из Украины гораздо больше, чем он ей дает, не говоря уже о геополитических плюсах, которые Запад получает от того, что Украина находится в его власти. Конечно, высокие тарифы ложатся бременем на плечи украинского населения, около 50% семейного бюджета граждан уходят на оплату коммунальных услуг, газа. В дальнейшем украинское население ждет только ухудшение ситуации", – цитирует Гулевича РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, цена европейского газа для Украины установила рекорд. Так, в ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов. В ноябре украинский президент Петр Порошенко заявил, что никому не позволит снизить цены на газ.