В Госдуме предложили разрешить использовать новогодние выходные в любое время года

В Госдуме предлагают разрешить россиянам выходить на работу сразу после Нового года, с 1 января, а дни каникул использовать в любое время года.

Предложение поступило от замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР), сообщает агентство городских новостей "Москва".

Такой подход помог бы избежать сложного периода адаптации к работе после долгого отдыха, считает Чернышов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних каникул, объяснив это массовым злоупотреблением спиртными напитками в данный период, вызываемое отсутствием занятости.