В Подмосковье девочка получила пулю в лицо во время селфи с отцовским пистолетом

В Подмосковье ребенок едва не застрелился при попытке сделать селфи. Все обстоятельства сейчас выясняет Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, все случилось 5 января на втором этаже дачного дома в Мытищах: 13-летняя девочка без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет и решила снять себя на телефон. В процессе фотографирования она случайно нажала на курок.

Пуля угодила ребенку прямо в лицо. В результате девочка получила огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.

По факту случившегося проводится проверка. Как отметили в следствии, оружие принадлежало отцу на законном основании: у него есть разрешение на хранение и ношение. Однако по факту ненадлежащего хранения пистолета мужчина будет привлечен к административной ответственности.