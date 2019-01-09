09 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале в ДТП пострадали сотрудники "скорой", прибывшие на место аварии

На Южном Урале в машину "скорой помощи", прибывшую для оказания помощи пострадавшим в ДТП, врезался автомобиль. На место пришлось вызывать вторую бригаду медиков, которые из-за еще одного наезда сами перешли в разряд пострадавших, сообщили Накануне.RU в региональном минздраве.

Авария произошла сегодня утром в Сосновском районе. В региональном управлении ГИБДД Накануне сообщили, что авария произошла на 38 км автодороги Западный обход города Челябинска. 29-летняя девушка за рулем Kia Ceed не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем ЗАЗ SENS, который двигался в попутном направлении. В результате аварии оба водителя и два пассажира автомобиля ЗАЗ получили травмы.

Для оказания помощи на место вызвали медиков.

"Бригада скорой прибыла на место, и тут в их машину врезался другой автомобиль. Пришлось вызывать вторую бригаду, работники которой, оказывая помощь, сами перешли в разряд пострадавших", - рассказали в минздраве.

В ГИБДД рассказали, что на патрульных автомобилях ДПС и скорой помощи были включены проблесковые маяки. Однако при объезде ДТП водитель Дэу Нексия совершила наезд на фельдшера.

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На Южном Урале в ДТП пострадали сотрудники "скорой", прибывшие на место аварии

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Теги: скорая помощь, ДТП, авария, фельдшер, пациент.



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