09 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре наказаны исполнители заказного убийства сотрудника нефтяной компании, которое пытались обставить как ДТП

В Лангепасе четверых жителей Югры и Тюменской области наказали за покушение на убийство сотрудника нефтяной компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Согласно приговору суда, трое из них получили восемь с половиной лет, четвертый – восемь лет четыре месяца колонии строгого режима.

Напомним, работника сбили на пешеходном переходе 12 апреля 2017 г. Автомобиль скрылся с места аварии. Позже выяснилось, что ДТП было покушением на жизнь: он ранее предотвратил кражу нефти с месторождений.

Убийство не состоялось из-за того, что удар пришелся по касательной. Пострадавший сам дошел до офиса, откуда вызвал "скорую помощь". Травмы оказались легкими. Преступный квартет разработал план преступления. Они наблюдали за потерпевшим, выяснили, как именно он добирается от дома до работы. Потом злоумышленники придумали, что покушение должно выглядеть как ДТП, для чего купили недорогой автомобиль.

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В Югре наказаны исполнители заказного убийства сотрудника нефтяной компании, которое пытались обставить как ДТП

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Теги: кража нефти, месторождение, уголовное дело, покушение на убийство, авария



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Ранее 03.10.2018 08:10 Мск В Югре убийство сотрудника нефтяной компании пытались обставить как ДТП

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