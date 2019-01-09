09 Января 2019
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Происшествия За рубежом

В Тихом океане девятый день дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

Судно-автовоз Sincerity Ace, на борту которого 1 января произошел пожар, продолжает дрейфовать в Тихом океане.

Четверо членов экипажа погибли, 16 человек удалось спасти. Еще один из моряков остается пропавшим без вести, пишет Regnum.

Судно шло в Гонолулу под флагом Панамы, на нем находятся около четырех тысяч автомобилей японского производства.

Сразу после пожара береговая охрана США направила на помощь экипажу самолет HC-130 Hercules.

7 января около Турции затонул корабль с украинцами на борту. Грузовое судно "Волга-Балт" шло под флагом Панамы. К месту были направлены вертолеты. Удалось спасти семь членов экипажа из 13, находившихся на борту. Двое найдены мертвыми.

Изначально сообщалось, что на борту находились также россияне. Однако позже посольство России в Турции не подтвердило эту информацию.

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В Тихом океане девятый день дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

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Теги: тихий океан, судно, пожар, автомобили



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