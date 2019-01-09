09 Января 2019
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Экономика Приволжский ФО Пермский край

Прикамье признали лидером экспорта среди российских субъектов

По итогам конкурса "Экспортер года 2017" Пермский край признан лидером экспорта среди субъектов РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Организатором является "Российский экспортный центр". Прикамье заявилось на участие в конкурсе впервые. Цель мероприятия - стимулирование экспортной деятельности, путем поощрения наиболее успешных компаний и субъектов РФ, работающих в сфере развития несырьевого экспорта.

Сейчас экспорт Пермского края составляет $5 млрд в год, и у региона есть шанс удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшую шестилетку. Губернатор Прикамья Максим Решетников ранее отмечал, что регион активно развивает экспортное направление. В этом году министерство экономического развития края запустит первый в России региональный экспортный акселератор. Это комплексная образовательно-консалтинговая программа, которая позволит компаниям, ориентированным на экспорт, пройти все стадии этого процесса с профессиональными наставниками. Планируется, что в течение первого года через него пройдут 30 компаний.

Также в 2017 году начался экспорт новых для региона услуг – образования. Всего в Прикамье обучаются 2500 иностранных студентов, большая часть из них обучается в Медуниверситете.

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Прикамье признали лидером экспорта среди российских субъектов

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Теги: экспортер года, экспорт, субъекты



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