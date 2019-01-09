Куйвашев подведет итоги 2018 года на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пройдет на следующей неделе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, встреча Куйвашева со СМИ пройдет в понедельник, 14 января. Мероприятие состоится в пресс-центре стадиона "Екатеринбург-Арена".

Ожидается, что губернатор подведет итоги 2018 года. Также он обозначит планы на 2019 год и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, перед новогодними праздниками Евгений Куйвашев давал поручение, чтобы они прошли безопасно и комфортно для свердловчан.