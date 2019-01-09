МИД России предостерег "горячие головы" в США от военного сценария в Венесуэле

США получили предостережение от МИД РФ относительно событий в Венесуэле. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает Regnum.

По его словам, Москва предостерегает "горячие головы" в Вашингтоне от реализации силового сценария в отношении Каракаса.

Попытки США консолидировать некоторые государства Латинской Америки против законной власти в Венесуэле вызывают тревогу, отмечают в МИД.

В декабре президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что Вашингтоном уже запущен процесс подготовки государственного переворота. В заговоре также могут участвовать оппозиция и власти Колумбии. Свергнуть Мадуро планируется при помощи венесуэльских офицеров.

В августе на жизнь президента Венесуэлы было осуществлено покушение с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников. С начала ноября Белый Дом ввел против Каракаса новые санкции.