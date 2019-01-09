Администрацию Серова заподозрили в незаконной продаже подвалов жилых домов

В Серове, считающемся вотчиной УГМК, местные жители жалуются на администрацию муниципалитета из-за якобы незаконной продажи общедомового имущества, а именно подвальных помещений. Горожане утверждают, что многие подвалы уже проданы лицам, занимающимся коммерческой деятельностью. По мнению юристов, это, возможно, делается в нарушение федерального законодательства. Организация "Юридическая консультация Семеновых", в лице ее директора Анастасии Семеновых, обратилась по этому поводу к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, а также в региональный Следственный комитет, в органы внутренних дел и к губернатору области Евгению Куйвашеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее о возможном нарушении закона Накануне.RU заявлял залуженный тренер РФ, директор АНО Спортивно-оздоровительный клуб "Здоровье" Владимир Малюгин. Он утверждает, что администрация Серова в лице замглавы председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Гребнева якобы пытается фактически прекратить деятельность спортивного клуба, продав его с торгов без сохранения целевого назначения под спортивно-оздоровительный клуб, что "может привести к гибели всеми любимого в городе спортивного объекта".

На данный момент известно, что прокуратура уже начала проверку по обращению Малюгина. В ответе региональной прокуратуры (имеется в распоряжении редакции) сказано, что "доводы обращения заслуживают тщательной проверки".

Между тем, юристы считают, что подобные действия администрации носят уже систематический характер, так как местные жители неоднократно обращались с этим вопросом к представителям юридической компании. По данным юристов, спортивный клуб "Спартаковец", расположенный в подвальном помещении дома на улице Луначарского, 117, администрация тоже продала.

"Оказалось, что до этого еще в соседнем доме тоже подвал продавали, там размещался клуб "Спартаковец". Оказалось, что, возможно, есть такая тенденция в Серове, что подвалы продают под всякую коммерческую деятельность. Юристы сказали, что по этим вещам даже сроков давности нет, потому что это истребование имущества из чужого владения, поэтому жители в любой момент могут обратиться в суд", - рассказал Накануне.RU сотрудник ООО "Юридическая консультация Семеновых".

"Просим вас как правоохранительные органы по фактам продажи администрацией Серовского городского округа подвалов многоквартирных домов, то есть фактически незаконной продажи принадлежащего жителям на праве общей долевой собственности общего имущества в виде подвала в многоквартирном доме, провести проверку, в том числе провести проверку не только по указанным для примера адресам, но и по всем фактам таких продаж, как в Серовском городском округе, так и в других муниципальных образованиях Свердловской области", - говорится в обращении юридической компании.

По этой ситуации прокуратуру попросили также обратиться с заявлением в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

В пресс-службе администрации Серова, комментируя эту ситуацию, заявили Накануне.RU, что "о незаконности могут говорить только правоохранительные органы".