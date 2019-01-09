Организаторы ледовых ралли на Балтыме перегородили вход в свердловское минприроды

Автогонщики Екатеринбурга перегородили вход в здание Свердловского министерства природных ресурсов и экологии бревном с надписью "хватит кошмарить ледовый автодром". Как сообщил Накануне.RU Платон Маматов, часть дерева привезли с Балтыма, где закрыли въезд на ледовую трассу.

"Просто приехали лесничие из минприроды и разгрузили КамАЗ свежеспиленных деревьев поперёк въезда на автодром. К завалу приставили охранников из ЧОПа, которые никого не пускают. Всё это происходит на официально принадлежащей автодрому территории и без каких-либо документов. Натуральный беспредел. Хуже, чем в девяностые",- заявил создатель автодрома Максим Ченцов.

Участники соревнований изъяли из завала одно из брёвен и перекрыли им вход в здание Минприроды.

Напомним, что в январе этого года участникам соревнований по автогонкам помешали выйти на лед казаки, вооруженные нагайками и ножами. Для разрешения конфликта на место прибыли и сотрудники полиции. В минприроды тогда пояснили, что это было рейдовое мероприятие, направленное на защиту охранной территории. Спортсмены же утверждают, что экология – это лишь формальный повод избавиться от автодрома, который мешает одному местному олигарху и нескольким чиновникам.

Организатор ледовых ралли Максим Ченцов ранее заявлял, что минприроды пытались расторгнуть договор на проведение автогонок, чтобы лишить спортсменов "возможности развивать автоспорт". По его информации, арбитражный суд в июле 2018 года отказал Свердловскому министерству природных ресурсов в удовлетворении иска о расторжении договора аренды.