Организаторы ледовых ралли на Балтыме перегородили вход в свердловское минприроды

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Организаторы ледовых ралли на Балтыме перегородили вход в свердловское минприроды

Автогонщики Екатеринбурга перегородили вход в здание Свердловского министерства природных ресурсов и экологии бревном с надписью "хватит кошмарить ледовый автодром". Как сообщил Накануне.RU Платон Маматов, часть дерева привезли с Балтыма, где закрыли въезд на ледовую трассу.

"Просто приехали лесничие из минприроды и разгрузили КамАЗ свежеспиленных деревьев поперёк въезда на автодром. К завалу приставили охранников из ЧОПа, которые никого не пускают. Всё это происходит на официально принадлежащей автодрому территории и без каких-либо документов. Натуральный беспредел. Хуже, чем в девяностые",- заявил создатель автодрома Максим Ченцов.

Свердловское Минприроды, бревно, ледовый автодром(2019)|Фото: Платон Маматов

Участники соревнований изъяли из завала одно из брёвен и перекрыли им вход в здание Минприроды.

Свердловское Минприроды, бревно, ледовый автодром(2019)|Фото: Платон Маматов

Напомним, что в январе этого года участникам соревнований по автогонкам помешали выйти на лед казаки, вооруженные нагайками и ножами. Для разрешения конфликта на место прибыли и сотрудники полиции. В минприроды тогда пояснили, что это было рейдовое мероприятие, направленное на защиту охранной территории. Спортсмены же утверждают, что экология – это лишь формальный повод избавиться от автодрома, который мешает одному местному олигарху и нескольким чиновникам.

автоспорт, балтым, ледовый автодром(2018)|Фото: Facebook Максима Ченцова

Организатор ледовых ралли Максим Ченцов ранее заявлял, что минприроды пытались расторгнуть договор на проведение автогонок, чтобы лишить спортсменов "возможности развивать автоспорт". По его информации, арбитражный суд в июле 2018 года отказал Свердловскому министерству природных ресурсов в удовлетворении иска о расторжении договора аренды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Организаторы ледовых ралли на Балтыме перегородили вход в свердловское минприроды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автодром, автогонки, ледовые гонки, Максим Ченцов, Минприроды, Балтым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2018 14:02 Мск Организаторы ледовых ралли на Балтыме будут бороться за право проведения соревнований
Ранее 28.12.2018 09:29 Мск Минприроды предупредило организаторов ледовых гонок на Балтыме о запрете выезда на озеро
Ранее 13.07.2018 08:18 Мск Минприроды проиграло суд по ледовому автодрому на Балтыме
Ранее 29.05.2018 07:47 Мск Облсуд отменил решение администрации Верхней Пышмы о запрете ледовых гонок на Балтыме
Ранее 14.05.2018 12:54 Мск Свердловские автогонщики призвали УГМК и казаков прибрать Балтым
Ранее 26.02.2018 16:00 Мск Автодром на Балтыме закрылся
Ранее 19.02.2018 14:09 Мск В поддержку автоспорта на озере Балтым пройдет флэшмоб
Ранее 07.02.2018 16:29 Мск Автопробега в защиту Балтыма не будет: власти Верхней Пышмы прислали официальный запрет
Ранее 01.02.2018 15:52 Мск В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме
Ранее 25.01.2018 16:07 Мск Выезд на ледовый автодром Балтыма пытались перекрыть бетонными блоками
Ранее 24.01.2018 10:17 Мск В сети появилась петиция в поддержку соревнований по автоспорту на Балтыме
Ранее 22.01.2018 13:17 Мск "Озеро Балтым признано памятником природы". В минприроды объяснили, почему гонки на льду пытались остановить казаки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 380

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети