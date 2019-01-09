В мэрии Екатеринбурга считают, что отмена маршрутов 04 и 024 не отразилась на жителях города

В мэрии Екатеринбурга заявили, что отмена коммерческих маршрутов 04 и 024 не сказалась на комфорте жителей.

Напомним, автобусы перестали ходить с 1 января этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, оба маршрута прекратили свою работу в связи с окончанием срока действия договоров. По данным мэрии, в значительной мере они дублировали уже существующие.

Так, 04 маршрут на 99% дублировал 25 маршрут, а 024 по всей протяженности дублировал на 30-35% сразу шесть маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных. Как заверили в администрации, их отмена никак не сказалась на комфорте жителей и гостей Екатеринбурга. Также было решено увеличить количество подвижных единиц на 25 маршруте, плановый интервал составит от 7 до 9 минут.

Напомним, ранее председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин выступил против повышения цен на проезд в общественном транспорте.