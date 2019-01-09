Ученые: "Акустические атаки" на Кубе могли "совершать" сверчки

Ученые выяснили, что записи "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе совпадают с записями звуков, издаваемых сверчками, обитающими в странах Карибского бассейна.

Выводы исследователи сделали, проанализировав единственную доступную аудиозапись "акустической атаки" на американское посольство в Кубе, опубликованную изданием Associated Press.

Как сообщает Regnum, анализ записей показал, что звуки совпадают по длительности, частоте повторения импульсов, спектру мощности и другим параметрам.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.

В американских СМИ появилась информация о том, что сотрудникам ФБР и ЦРУ якобы удалось перехватить сообщения, доказывающие причастность к "атакам" российской стороны. Однако в МИД Кубы это опровергли.