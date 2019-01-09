Киев сделал заявку на "отжим" Киево-Печерской лавры: там якобы пропали иконы

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Киев сделал заявку на "отжим" Киево-Печерской лавры: там якобы пропали иконы

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что при описи имущества в Киево-Печерской лавре была обнаружена недостача ряда икон, которые могли быть вывезены еще до 2003 года. Об этом он сказал на телеканале "Прямой", пообещав сделать специальный брифинг. По его словам, открыты уголовные дела.
Читайте также:

Однако это больше похоже на подготовку обвинений канонической УПЦ в вывозе ценностей за границу с целью отобрать лавру в пользу раскольников. Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что именно имущественный вопрос стоит во главе угла и в вопросе о переименовании УПЦ.

"Это прикрытие. Реально речь идет об имуществе церковном, и в первую очередь – о лаврах. Не зря Филарет уже записал себе в титул "архимандрит Киево-Печерской лавры". Не случайно объекты на территории лавры входят в списки претензий на прямое управление Фанара", - сказал он в эфире "Первого Козацкого".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре на Украине была создана комиссия по описи имущества канонической УПЦ, где это расценили как подготовку к захвату храмов. В УПЦ заявили о незаконности таких действий. Позже сообщалось, что Минкульт будто бы отказался описывать ценности в храмах УПЦ. Однако в конце ноября начал опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре. В лавре считают это кощунством.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киев сделал заявку на "отжим" Киево-Печерской лавры: там якобы пропали иконы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, УПЦ, церковь, икона, Киево-Печерская лавра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 380

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети