Киев сделал заявку на "отжим" Киево-Печерской лавры: там якобы пропали иконы

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что при описи имущества в Киево-Печерской лавре была обнаружена недостача ряда икон, которые могли быть вывезены еще до 2003 года. Об этом он сказал на телеканале "Прямой", пообещав сделать специальный брифинг. По его словам, открыты уголовные дела.

Однако это больше похоже на подготовку обвинений канонической УПЦ в вывозе ценностей за границу с целью отобрать лавру в пользу раскольников. Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что именно имущественный вопрос стоит во главе угла и в вопросе о переименовании УПЦ.

"Это прикрытие. Реально речь идет об имуществе церковном, и в первую очередь – о лаврах. Не зря Филарет уже записал себе в титул "архимандрит Киево-Печерской лавры". Не случайно объекты на территории лавры входят в списки претензий на прямое управление Фанара", - сказал он в эфире "Первого Козацкого".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре на Украине была создана комиссия по описи имущества канонической УПЦ, где это расценили как подготовку к захвату храмов. В УПЦ заявили о незаконности таких действий. Позже сообщалось, что Минкульт будто бы отказался описывать ценности в храмах УПЦ. Однако в конце ноября начал опись имущества и мощей в Киево-Печерской лавре. В лавре считают это кощунством.