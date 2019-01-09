09 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Организаторы тюменского "мусорного бунта" подали уведомление на митинг 

Инициативная группа граждан при поддержке местных коммунистов отнесла в мэрию Тюмени уведомление об акции протеста против "мусорной реформы". Как передает корреспондент Накануне.RU, организаторы митинга планируют провести мероприятие 20 января на Центральной площади у подножия памятника Ленину в 13.00.
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Поводом для негодования стали новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, которые вступают в силу с 10 января 2019 года. Согласно нововведению, с собственников жилья в Тюменской области будут взимать по 5,04 рубля за каждый квадратный метр жилплощади.

Примечательно, что в новогодние праздники в популярном мессенджере Viber инициативная группа тюменцев объединилась в чат "Тюмень. Против цен на мусор", на площадке которого люди обмениваются своим недовольством и призывают к противостоянию новой тарифной политике. К 9 января общее количество участников чата превысило 1,6 тысячи человек.

Отметим, что у властей есть три рабочих дня, чтобы санкционировать место и дату проведения акции или предложить организаторам альтернативную площадку для протеста.

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Организаторы тюменского "мусорного бунта" подали уведомление на митинг 

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Теги: мусорная реформа, тариф, жкх, мусорный бунт, митинг



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