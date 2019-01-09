В Салехарде треснул жилой дом

В столице Ямала треснул дом №70 по Республики. Жильцы отказываются переезжать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Салехарда.

Информация о трещинах на фасаде и в одной из квартир поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу города 4 января. В здании – 22 квартиры, в которых живут 34 человека.

Специалисты изучили здание и установили "маячки". Вскоре пройдет обследование грунта и конструктивных элементов дома. Угрозы обрушения дома нет. Жители, обнаружившие трещины, отказались переезжать в гостиницу на время обследования дома.

Начальник департамента городского хозяйства Сергей Кучер заявил, что специалисты обошли всех, кто живет в доме, и предложили каждой семье временно пожить в гостинице, но все написали официальный отказ.

"Некоторые уточнили, что если потребуется, готовы переехать к родственникам", - сказал Кучер.