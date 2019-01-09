В Конгрессе США оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски

В Конгрессе США призвали Минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в заявлении, которое сделали представители семи комитетов палаты представителей Конгресса США.

Отмечается, что о снятии санкций с компаний Дерпаски конгресс был уведомлен непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе. Однако затем начался "шатдаун" федеральных ведомств, что затруднило завершение рассмотрение этого вопроса в течение 30-дневного периода, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. По данным СМИ, для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером.

В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США, отмечает "Коммерсант".