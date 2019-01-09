Американский бар предложил Панарину пожизненный запас водки за продление контракта с "Коламбусом"

Артемий Панарин получил заманчивое предложение от одного из американских баров.

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" сможет получить пожизненный запас водки, если продлит контракт с клубом, обещают в заведении.

Как пишет портал sport24.ru, представителями бара в городе даже размещён рекламный плакат с соответствующим обращением к нападающему. Кроме того, бар призвал болельщиков, которые тоже хотят сохранить российскую звезду НХЛ в рядах "Блю Джекетс", использовать в социальных сетях хэштег #StayThirstyPanarin.

Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго Блэкхокс" в 2017 году и сразу установил клубный рекорд по голевым передачам (55) и набранным очкам (82). В 2016 году форвард получил "Колдер Трофи" как лучший новичок лиги (из питерского СКА он перебрался в Северную Америку в 2015 году). В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина 39 встреч, в которых он набрал 45 очков (13 шайб + 32 передачи). Контракт 27-летнего форварда истекает в июле 2019 года.