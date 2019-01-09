В Оренбургской области с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда

В Оренбургской области товарный поезд сошел с рельсов, ожидается задержка трех пассажирских поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел сегодня утром на 1360 км железнодорожной станции Абдулино, перегоне Сарай-Гир в Абдулинском городском округе - с рельсов сошли 18 вагонов товарного поезда №2482.

В главном управлении ведомства развернут оперативный штаб, на место происшествия выехал глава Оренбуржья Юрий Берг.

В связи с инцидентом возможна задержка трех пассажирских поездов: №101 "Нижневартовск-Пенза", №103 "Уфа-Саратов" и №57 "Иркутск-Кисловодск".

По данным ведомства погибших и пострадавших нет.