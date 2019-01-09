В Подмосковье зарезали полицейского, приехавшего в гости из Тверской области

В Подмосковье убит полицейский. Расследуется уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, сегодня около 5 часов утра в одной из квартир Подольска было найдено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением. Предварительно установлено, что убитый - сотрудник полиции, проходивший службу в Тверской области. В квартире он был в гостях у знакомой, где распивал спиртное с ее соседом.

Как удалось выяснить следователям, между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения силовик скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Сейчас проводится розыск злоумышленника. Как добавили в СКР, известно, что он родом из Чувашии и ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждено и расследуется дело об убийстве.