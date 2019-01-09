Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные после новогодних ожидают россиян с 8 по 10 марта, напоминает Роструд.

В 2019 году Правительство РФ продлило как новогодние каникулы, так и майские праздники, которые в предстоящем году окажутся довольно длинными. Напомним, на Новый год жители страны отдыхали с 30 декабря по 8 января 2019 года.

Праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными, перенесены на 2 и 3 мая. Таким образом, на майские праздники россияне не будут трудиться с 1 по 5 мая.

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.

В ноябре на День народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.