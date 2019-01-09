Кресло вице-губернатора Зауралья займет башкирский депутат от "Единой России"

Новую должность вице-губернатора Курганской области займет депутат из Башкирии, топ-менеджер компании "СИБУР" Владислав Кузнецов - эту информацию Накануне.RU подтвердили сразу два источника в региональном правительстве.

Официальный комментарий в пресс-службе губернатора Зауралья пока получить не удалось.

Известно, что Кузнецов последние несколько лет работал в должности директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО "СИБУР". Он также является депутатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан от партии "Единая Россия".

Политик родился 18 марта 1969 года в Москве, закончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе.

Когда новичок в зауральском правительстве начнет исполнять свои обязанности - неизвестно.