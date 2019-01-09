09 Января 2019
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Уволившийся замглавы Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела

Бывший заместитель главы Пыть-Яха Али Джабраилов обвинен в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры, подложным оказался диплом Северо-Осетинского государственного университета о первом высшем образовании чиновника. В вузе Джабраилов никогда не учился. Однако на основании этого диплома он поступил в Дагестанский государственный технический университет сразу на 6 курс. Через год Али Джабраилов получил специальность менеджера.

"Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы, недействительны", - сообщило ведомство.

На этом основании отменены распоряжения о назначении Джабраилова заместителем главы администрации, пост он покинул в декабре 2018 г. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.

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Уволившийся замглавы Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела

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Теги: Али, Джабраилов



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