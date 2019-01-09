09 Января 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми до июля закрывается движение по улице Революции: будут прокладывать трамвайные пути

В Перми с 12 января по 1 июля закрывается движение по ул. Революции от Компроса до ул. Сибирской, с сохранением подъезда к прилегающим территориям для жителей близлежащих домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На объекте будут вестись дорожные работы, финалом которых станет появление четырехполосного движения и трамвайных путей. Строительство будет вестись в несколько этапов. Движение транспорта по Комсомольскому проспекту и ул. Сибирской на пересечении с ул. Революции решено сохранить - объезд этого участка будет осуществляться по ул. Швецова и Краснова.

За время работы подрядная организация выполнит работы по переустройству сетей водопровода, канализации, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устройству основания трамвайных путей и дорожной одежды.

По информации "Пермблагоустройство", подрядчик уже проложил коллектор ливневой канализации на ул. Куйбышева у ТЦ "Алмаз" и выполнил работы по устройству временного покрытия из асфальтогранулята. Сейчас работы ведутся в кварталах от ул. Екатерининской до ул. Луначарского и от улицы Луначарского до улицы Пушкина. Работы на этих участках будут завершены к концу января.

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В Перми до июля закрывается движение по улице Революции: будут прокладывать трамвайные пути

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Теги: движение, строительство, реконструкция, улица Революции



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