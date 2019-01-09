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Оглашение приговора по делу о бойне на Депутатской в Екатеринбурге состоится 21 января

Стала известна дата оглашения приговора по делу о конфликте со стрельбой на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось в сентябре 2016 года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков ("цыган Дима") и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации.

Депутатская стрельба Екатеринбург(2016)|Фото: СК РФ по Свердловской области

Фото с места ЧП

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, оглашение приговора по делу о массовых беспорядках на Депутатской состоится 21 января.

Напомним, ранее гособвинитель запросил для организатора - "цыгана Димы" - 13 лет "строгача".

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд, Дмитрий Пестриков(2018)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пестриков

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Оглашение приговора по делу о бойне на Депутатской в Екатеринбурге состоится 21 января

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Теги: Депутатская, беспорядки, суд, приговор, Екатеринбург



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