Оглашение приговора по делу о бойне на Депутатской в Екатеринбурге состоится 21 января

Стала известна дата оглашения приговора по делу о конфликте со стрельбой на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось в сентябре 2016 года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков ("цыган Дима") и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации.

Фото с места ЧП

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, оглашение приговора по делу о массовых беспорядках на Депутатской состоится 21 января.

Напомним, ранее гособвинитель запросил для организатора - "цыгана Димы" - 13 лет "строгача".

Дмитрий Пестриков