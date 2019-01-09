09 Января 2019
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Общество В России

69-летняя Пугачева отметила Рождество в мини-юбке

Юморист Максим Галкин (42) опубликовал на своей странице в Instagram праздничный портрет, сделанный в доме продюсера Александра Достмана, где Максим с женой Аллой, семейство Юдашкиных и Александр Буйнов отмечали Рождество.

Поклонники 69-летней примадонны российской эстрады отметили, что Алла в очередной раз выбрала для вечеринки мини-юбку, которой подчеркнула талию. В остальном же певица не стала себе изменять: фуражка-кепи, объемный белый балахон, массивная обувь.

В комментариях к этому посту сошлись фанаты и хейтеры Пугачевой. Можно встретить такие мнения: "Алла как девочка, классная!", "Многие орут как надо одеваться. А кому надо? Вам? Алла Борисовна выбрала наряд сама, значит, так ей было нужно, значит, именно в нем она себя чувствовала хорошо. Как хочет человек так и одевается. Тем более, что ей очень идёт!", "Глупо как.....бабушка, желающая быть девочкой...пора один диагноз на весь шоу- бизнес ставить...клоуны", "Уже надоели. Пугачева ...бла..бла... Можно фото без макияжа, фильтров и нарощенных волос. И будет обычная бабушка. Такое ощущение , что она еле стоит уже. Не надоело каррикатуру делать из себя!!!" (авторские орфография и пунктуация во всех цитатах сохранены – прим.ред.).

Напомним, в середине декабря Пугачева объявила, что даст в Кремле концерт, приуроченный к ее 70-летнему юбилею. Он состоится в апреле 2019 года. этого вывод, что именно Крапивина спродюсирует проект. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер", - написала Пугачева.

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69-летняя Пугачева отметила Рождество в мини-юбке

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Теги: алла пугачева в мини-юбке, рождество, максим галкин, юбилей



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