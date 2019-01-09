"Химки" победили лидера Евролиги, прервав 12-матчевую победную серию

Первый матч баскетбольной Евролиги в России в 2019 году завершился накануне победой подмосковных "Химок" над лидером регулярного чемпионата турецким "Фенербахче".

Как сообщает портал sport24.ru, подопечные Георгиоса Барцокаса добились победы в овертайме с итоговым счётом 84:78.

Самым результативным у российской команды с 13 очками стал Стефан Маркович, у турецкой команды 18 очков на счету Мелиха Махмутоглу.

"Химки" после 17 туров занимают 12-е место, находясь вне зоны плей-офф. "Фенербахче" после прерванной 12-матчевой победной серии по-прежнему идёт на первой строчке. Третье место в таблице в данный момент занимает ещё один российский клуб - ЦСКА.