Топилин заявил о повышении зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.

По его словам, из федерального бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 100 млрд рублей. При этом это коснется как бюджетников, вошедших в майские указы президента России 2012 года, так и тех, кто в них не вошел.

Так, зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%, заявил министр "Российской газете".

Топилин также сообщил, что в 2019 году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян по сравнению с 2018-ым. По прогнозу Минэкономразвития, это 1,4%, уточнил он.

Напомним, в Совфеде глава Минтруда отчитывался о "беспрецедентном росте зарплат" россиян в 2018 году.

Как сообщало Накануне.RU, в конце года министры финансов и экономики поспорили относительно объективности данных Росстата о реальных доходах россиян. Антон Силуанов заявил, что ведомство пользуется устаревшими технологиями подсчета. Глава МЭР, которому подчиняется статведомство, Максим Орешкин, напротив, поддержал Росстат, заявив, что методология соответствует международным стандартам.