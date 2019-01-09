09 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге участились вырубки деревьев. Прокуратура внесла представление Высокинскому

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения в работе комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга в сфере вырубки деревьев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, прокурорские работники проанализировали публикации СМИ, где говорилось о нарушениях при вырубках.

Известно, что в 2018 году увеличилось число сообщений о возможном нарушении законодательства при планировании и совершении рубок деревьев.

Мэрия рассмотрела 197 заявлений о выдаче разрешений на снос, пересадку или реконструкцию зелёных насаждений.

"При этом, в ходе проверки выявлены факты нарушения комитетом благоустройства требований административного регламента предоставления муниципальной услуги", - сообщает пресс-служба свердловского ведомства.

Дело в том, что комитет благоустройства нарушил сроки составления актов и предоставления муниципальной услуги. Также мэрия требовала у организаций не предусмотренные регламентом документы.

"Кроме того, вскрыты факты неисполнения МУП "Водоканал" правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений в Екатеринбурге", - добавили в прокуратуре.

На данный момент ведомство внесло представление об устранении нарушений закона главе города Александру Высокинскому и руководителю МУП "Водоканал".

Проверка продолжается, чтобы точно определить суммы причиненного ущерба.

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В Екатеринбурге участились вырубки деревьев. Прокуратура внесла представление Высокинскому

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Теги: екатеринбурге, прокуратура, вырубка деревьев, мэрия, александр высокинский, водоканал



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