Собчак на Мальдивах устроила заплыв в "украинском" купальнике с "политическим подтекстом"

Как и многие другие отечественные звезды, Ксения Собчак (37) предпочитает проводить новогодние каникулы на Мальдивах. В Instagram телеведущая постит фотографии в легких платьях и купальниках. Расцветка одного из них получилась "украинской" – купальник состоит из желтой и голубой половин.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось....", - написала Собчак под фотографией (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментариях, конечно же, разразился холивар. Одни обвиняют Собчак в удивляются, как она могла баллотироваться в президенты России, другие – поддерживают, третьи отмечают, что никакой политический подтекст не спасает неудачный крой купального костюма и не скрывает не самую лучшую физическую форму Ксении.