09 Января 2019
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Общество За рубежом

Собчак на Мальдивах устроила заплыв в "украинском" купальнике с "политическим подтекстом"

Как и многие другие отечественные звезды, Ксения Собчак (37) предпочитает проводить новогодние каникулы на Мальдивах. В Instagram телеведущая постит фотографии в легких платьях и купальниках. Расцветка одного из них получилась "украинской" – купальник состоит из желтой и голубой половин.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось....", - написала Собчак под фотографией (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В комментариях, конечно же, разразился холивар. Одни обвиняют Собчак в удивляются, как она могла баллотироваться в президенты России, другие – поддерживают, третьи отмечают, что никакой политический подтекст не спасает неудачный крой купального костюма и не скрывает не самую лучшую физическую форму Ксении.

ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/xenia_sobchak

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Собчак на Мальдивах устроила заплыв в "украинском" купальнике с "политическим подтекстом"

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Теги: ксения собчак, мальдивы, купальник, украина



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