Дело экс-замгубернатора Зауралья будет рассматривать уголовная коллегия Курганского горсуда

Дело бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Курганского городского суда.

Заседание начнется в 14.00 10 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Сергей Чебыкин заключил досудебное соглашение со следствием, тем самым еще до вынесения приговора признав свою вину.

Следствие считает, что бывший чиновник подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн руб. по кредиту в 28 млн руб.

Чебыкин знал, что заявку компании ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, однако решил помочь. В результате свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн руб. Тогда и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.