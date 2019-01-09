09 Января 2019
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО

МВД проверит недовольных поездкой за мандаринами омоновцев

На Кавказе проведут проверку после видео с недовольными поездкой за мандаринами сотрудниками ОМОНа из Ингушетии.

Ранее в Сети появилось видеозапись, на которой мужчины в полицейской форме рассказали, что им по приказу начальства пришлось ехать 130 км за подарками.

При этом добираться пришлось на двух машинах, с оружием и бронежилетами, а подарки состояли всего из нескольких ящиков мандаринов.

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, что сотрудники полиции находятся в служебной командировке. Отмечается, что поездка в населенный пункт Ханкала (Чечня) для получения продовольственного пайка была плановой.

В паек входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки. Также было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек, говорится на сайте ведомства.

В мае в МВД опровергли сообщения о плохих условиях службы полицейских, прибывших на ЧМ в Волгоград.

Сотрудники полиции жаловались на плохое питание и условия проживания. В соцсетях появился видеоролик, где видно, как полицейским раздают сухие пайки во дворе гостиницы. Недовольные набором продуктов полицейские, не стесняясь в выражениях, бросают пайки на землю и жалуются, что их кормят "на помойке".

В региональном главке МВД заявляли, что все соответствует нормам.

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МВД проверит недовольных поездкой за мандаринами омоновцев

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Теги: мвд, кавказ, мандарины, омон



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