В Федерации лыжных гонок оценили на отлично выступление российских спортсменов на "Тур де Ски"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что национальная сборная на завершившейся в минувшие выходные многодневной гонке "Тур де Ски" показала отличный результат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФЛГР.

Напомним, что чемпион "Тур де Ски" 2017 года Сергей Устюгов в этот раз завоевал "серебро", а выиграл впервые в карьере трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо. В десятку вошли ещё четыре россиянина - Александр Большунов (5 место), Андрей Мельниченко (6 место), Денис Спицов (8 место), Андрей Ларьков (10 место).

В женской гонке так же второе место у россиянки Натальи Непряевой, которая уступила только норвежке Ингвильд Эстберг. В первой десятке ещё три представительницы России - Анастасия Седова (4 место), Юлия Белорукова (5 место), Мария Истомина (10 место).

"Если оценивать выступление наших спортсменов на этой "Тур де Ски", то я поставлю им пятерку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово, - отметила в интервью ТАСС Вяльбе.

По её словам, на многодневке "каждый спортсмен больше радовал, чем огорчал".

"Если говорить про мужчин, то наличие пятерых наших ребят в первой итоговой десятке свидетельствует, мне кажется, о возрождении наших прежних успешных времен", - считает глава ФЛГР.

При этом Вяльбе отметила, что в приоритете для спортсменов и тренеров остаётся чемпионат мира, а "Тур де Ски" расценивается как этап подготовки к главному старту года.