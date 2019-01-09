09 Января 2019
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Общество В России За рубежом

В эстонском зоопарке усыпили подаренного Россией белого медведя с психическим расстройством

Подаренный Эстонии Россией белый медведь Норд был усыплен в зоопарке Таллина.
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Норд родился в ноябре 2001 года в Австрии, после чего попал в Московский зоопарк. Он содержался там до 2009 года, а затем российская сторона передала его эстонскому зоопарку в качестве презента.

Как пишет ПолитЭксперт, несмотря на старания ветеринаров и множество консультаций с участием европейских и американских специалистов, сотрудникам эстонского зоопарка так и не удалось залечить больную лапу белого медведя. Рассматривался ряд вариантов лечения, но хроническая рана на лапе не заживала и оказывала кардинальное влияние на поведенческие реакции Норда. Из-за психического расстройства, вызванного недугом, единственной рекомендацией специалистов стала эвтаназия.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшем году от Госдумы РФ потребовали принять закон об ответственном обращении с животными.

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В эстонском зоопарке усыпили подаренного Россией белого медведя с психическим расстройством

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Теги: медведь, Россия, Эстония, зоопарк



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